Credit Suisse adapte ses données passées après sa réorganisation

Zurich (awp) - Credit Suisse a effectué une adaptation de ses données passées pour prendre en compte la réorganisation de ses activités annoncée le 4 novembre 2021. Les nouveaux chiffres historiques ont été publiés jeudi et concernent les quatre divisions, a indiqué la banque aux deux voiles.

A compter du 1er janvier 2022, Credit Suisse s'est réorganisé en quatre divisions: gestion de fortune, banque d'affaires, banque suisse et gestion d'actifs. Les activités ont également été segmentées en quatre régions: Suisse, EMEA (Europe Moyen-Orient et Afrique), Asie Pacifique et Amériques.

Credit Suisse a publié des chiffres historiques modifiés pour tous les trimestres de 2021 et 2020 ainsi que pour les exercices annuels complets 2019 et 2018. Ces nouveaux résultats n'ont pas d'influence sur les chiffres consolidés.

Ces nouvelles données ont été publiées en prévision de la présentation des résultats du premier trimestre 2022, dont la publication est prévue le 27 avril.

ol/vj