Credit Suisse alerte sur une grosse perte possible au 1er trimestre

Zurich (awp) - Credit Suisse pourrait connaître une perte "très importante et matérielle pour (ses) résultats du premier trimestre". Un fonds spéculatif américain (hedge fund) a fait défaut la semaine dernière. La banque aux deux voiles et d'autres "sont en train de sortir de ces positions" liées à cette structure non nommée, selon le communiqué.

La banque juge prématuré de quantifier la perte et donnera plus de détails "en temps voulu". L'alerte porte sur des appels de marge.

Selon plusieurs médias internationaux, le fonds concerné est Archegos Capital Management, fondé par Bill Hwang. D'après Bloomberg, le family office s'est débarrassé vendredi de 20 milliards de dollars d'actions, contraint par ses prêteurs. Le Wall Street Journal évoque 30 milliards. "Le fonds, qui était fortement exposé à ViacomCBS et à plusieurs valeurs technologiques chinoises, aurait été durement touché après que les actions de ViacomCBS ont commencé à chuter mardi et mercredi", a expliqué John Plassard de Mirabaud dans un commentaire lundi. Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui ont alimenté ce fonds comme Credit Suisse d'après Bloomberg, ont aussi vendu pour plusieurs milliards de positions dans des groupes technologiques.

Le numéro deux bancaire suisse est déjà pris dans la tourmente Greensill, du nom de la société d'investissement britannique en faillite. Elle a déjà averti dans son rapport annuel qu'elle pourrait faire face à des charges et subir une perte non précisées dans le cadre de la dissolution des fonds en difficultés.

