Credit Suisse annonce un remaniement de sa direction et une perte au T1

ZURICH, 27 avril (Reuters) - Credit Suisse a fait état mercredi d'une perte de 273 millions de francs suisses (266,21 millions d'euros) au premier trimestre et annoncé le départ de son directeur financier, après une série de scandales qui ont secoué le groupe.

La banque avait prévenu la semaine dernière qu'elle s'attendait à une perte après avoir augmenté ses provisions pour litiges, vu l'activité commerciale ralentir et subi les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La perte du premier trimestre est plus importante que celle de 252 millions de francs enregistrée sur la même période il y a un an et elle est la quatrième sur les six derniers trimestres.

La banque a également annoncé le départ de trois de ses plus anciens dirigeants, notamment le directeur financier David Mathers qui partira dès qu'un successeur lui sera trouvé et Romeo Cerutti, en poste depuis 2009 au sein du directoire, va être remplacé par l'ancien directeur juridique d'UBS, Markus Diethelm.

Credit Suisse s'efforce de réformer sa culture de gestion des risques et de tourner la page d'une série de scandales qui ont entraîné de multiples changements au sein de la direction, des départs soudains et des enquêtes internes et externes.

La perte du premier trimestre, qui s'explique notamment par une augmentation de 703 millions de francs des frais de litige, accentue la pression sur la deuxième plus grande banque de Suisse, qui est toujours sous le choc des milliards de pertes accumulées en 2021. (Reportage Brenna Hughes Neghaiwi ; version française Kate Entringer)