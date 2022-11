Credit Suisse anticipe une perte de 1,5 milliard au 4e trimestre

Zurich (awp) - Poursuivant sa réorganisation et faisant face à un environnement difficile, Credit Suisse anticipe une perte avant impôts pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses. Tant l'unité de gestion de fortune, Wealth Management, que celle de la banque d'affaires, en restructuration, devraient boucler le dernier partiel dans le rouge.

Les mesures stratégiques prises pour réduire considérablement le profil de risque du groupe devraient se refléter dans les résultats financiers à court terme, rappelle mercredi le numéro deux bancaire helvétique. Conformément à sa stratégie de désinvestissement annoncée, la banque a cédé sa participation dans Allfunds Group, et prévoit d'enregistrer une perte de près de 75 millions liée à la cession.

La baisse des dépôts et des actifs sous gestion devrait entraîner une réduction des produits d'intérêts nets et des commissions et frais récurrents ; cela devrait conduire à une perte pour Wealth Management au quatrième trimestre 2022. Si l'on ajoute à cela l'impact négatif sur les revenus de l'abandon des activités et des expositions non essentielles, annoncé précédemment le 27 octobre 2022, le Credit Suisse s'attend à ce que l'Investment Bank et le Groupe enregistrent une perte substantielle avant impôts au quatrième trimestre 2022, pouvant atteindre ~1,5 milliard de francs suisses suisses pour le groupe.

vj/jh