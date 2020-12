Credit Suisse : changement à la tête du Corporate Banking

Credit Suisse fait savoir que Andreas Gerber, actuellement à la tête de SME Business Switzerland, assumera la responsabilité globale du domaine d'activité Corporate Banking du Credit Suisse (Suisse) SA à compter du 1er janvier 2021.



Andreas Gerber deviendra ainsi également membre de la direction du Credit Suisse ( Switzerland) SA et du comité de direction de Swiss Universal Bank. Il succède à Didier Denat, l'actuel responsable Corporate Banking, qui a décidé de se lancer dans un nouveau défi professionnel.



Andreas Gerber (52 ans) peut se prévaloir d'une carrière de plus de 30 ans au Credit Suisse et a occupé divers postes dans la banque d'entreprise depuis qu'il a rejoint la banque en 1989.



