Crédit Suisse : dans l'attente du jugement de l'affaire RMBS

Crédit Suisse annonce qu'hier soir, un juge a rendu une ordonnance exigeant que Crédit Suisse et MBIA lui soumettent leurs estimations respectives de dommages-et-intérêts dans le cadre de l'affaire qui les oppose depuis 2009.



Le litige porte sur des garanties d'un titre adossé à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) américaines émises en 2007, rapporte Crédit Suisse qui précise que l'affaire pourrait entraîner un jugement contre lui 'd'un montant maximum de 680 millions de dollars environ'.



Si Crédit Suisse rappelle 'avoir de solides motifs d'appel', il indique avoir déjà provisionnée 300 millions de dollars dans le cadre de cette affaire et s'attend à augmenter ses provisions à la suite de cette nouvelle ordonnance.



'Nous vous fournirons une mise à jour de l'impact sur nos résultats du 4e trimestre 2020 en temps voulu', conclut la société.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.