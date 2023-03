Credit Suisse : des 'points faibles' repérés dans les comptes

Le titre Credit Suisse accuse une nouvelle forte baisse mardi après que la banque privée a annoncé avoir identifié certains 'points faibles' dans ses comptes au titre des exercices 2021 et 2022.



Dans son dernier rapport annuel, publié ce matin, le groupe reconnaît que le contrôle interne ayant trait à la présentation de son information financière 'n'a pas été efficace' pour ce qui concerne les deux années écoulées.



Ces éléments problématiques portent plus particulièrement sur l'évaluation des risques dans les états financiers, précise Credit Suisse, ainsi que sur sa capacité à identifier d'éventuelles 'inexactitudes matérielles' au sein de ses résultats.



PricewaterhouseCoopers, l'auditeur des comptes de l'établissement, précise ainsi avoir émis une 'opinion défavorable' sur la qualité du contrôle interne ayant caractérisé les rapports financiers de son client.



De son côté, Credit Suisse assure que ses comptes consolidés pour les exercices 2021 et 2022 représentent 'de manière adéquate' sa situation financière.



Jeudi dernier, Credit Suisse avait dû reporter la publication de son rapport annuel 2022 afin de disposer de plus de temps pour évaluer l'impact de certaines remarques qui lui avaient été formulées par la SEC américaine.



Vers 10h00, l'action de la banque d'affaires helvétique cédait 1,7%, accusant la plus forte baisse de l'indice SMI, après avoir déjà décroché de près de 10% la veille sur fond d'inquiétudes liées à la faillite de l'américain SVB.



Le titre a perdu près de 20% de sa valeur depuis le début de l'année.



