Credit Suisse : développe la gestion de fortune en Allemagne

Credit Suisse annonce étendre ses activités de gestion de fortune (Wealth Management) en Allemagne, en se concentrant sur les clients et entrepreneurs à très haut revenus (ultra-high-net-worth - UHNW).

Ces clients disposeront désormais de conseillers expérimentés sur le terrain, à Francfort.



Sven Stephan a été nommé pour diriger et constituer la nouvelle équipe dédiée à la gestion de fortune pour Credit Suisse en Allemagne.



'Cette opération est la preuve de notre fort engagement envers l'Allemagne comme l'un de nos marchés prioritaires dans la gestion de fortune', a commenté Robert Cielen, responsable de Wealth Management pour l'Europe au Credit Suisse.



Avant de rejoindre Credit Suisse (Deutschland) en 2021 en tant que directeur général, Sven Stephan a dirigé l'équipe Private Banking de HSBC Deutschland. Il dispose de 23 années d'expérience dans le secteur bancaire, dont 17 dans la gestion de fortune.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.