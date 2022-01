Credit Suisse doit rester une banque indépendante, selon Axel Lehmann

Berne (awp/ats) - Le nouveau président de Credit Suisse, Axel Lehmann, veut orienter la banque vers des voies plus calmes. Il souhaite également la maintenir en tant qu'entreprise indépendante.

Dans une interview accordée au journal alémanique Tages-Anzeiger, Axel Lehmann annonce reprendre le poste de président dans l'objectif de remettre Credit Suisse dans des eaux plus calmes. Il se dit très confiant à l'idée que les gros actionnaires de la banque accepteront la démission d'António Horta-Osório ainsi que le changement à la tête de l'entreprise.

Est-il uniquement un président de transition? Axel Lehmann ne souhaite pas s'étendre sur la question. Tant que la banque aura besoin de lui et que les actionnaires le soutiendront, il assurera la présidence. "Alors s'il vous plaît, donnez-moi quelques années avant de spéculer sur mon départ".

Selon lui, la banque doit maintenant aller de l'avant. Pour ce faire, il compte s'appuyer sur la marque Credit Suisse, non seulement en Suisse, mais aussi en Asie, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

La banque continue de miser sur sa stratégie, qui s'appuie sur les activités suisses et la gestion de fortune, a-t-il souligné. "Le signal envoyé au marché est que nous envisageons Credit Suisse comme une banque indépendante". La banque devrait fournir des résultats trimestre après trimestre en 2022.

Il n'y aura pas de nouvelle stratégie, l'accent sera mis sur la mise en oeuvre, a encore ajouté M. Lehmann. Concernant le maintien de Thomas Gottstein au poste de CEO, il répète: "nous avons besoin de continuité et de calme". "Lors des coups bas de Greensill et d'Archegos, c'était un avantage d'avoir comme CEO quelqu'un qui avait une connaissance profonde de la banque et de ses activités". Le plan est de continuer à miser sur ces facteurs de succès à l'avenir.

