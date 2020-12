Crédit Suisse : en hausse après ses nouveaux objectifs

Les actions Crédit Suisse sont en hausse de près de 1% alors que la banque privée suisse a déclaré qu'elle prévoyait une accélération de la croissance de ses activités stratégiques, à commencer par son activité de gestion de fortune.



Le groupe a déclaré qu'il avait l'intention de faire passer son revenu avant impôt lié à la gestion de patrimoine à un niveau compris entre 5 et 5,5 milliards de francs suisses en 2023, ce qui représente une croissance annuelle moyenne d'environ 10 %.



'Nous continuons à penser que la gestion de patrimoine est l'une des activités les plus attrayantes dans les services financiers, notamment en Asie-Pacifique', a déclaré le DG Thomas Gottstein.



Credit Suisse a également réitéré d'autres objectifs à moyen terme, tels qu'un RoTE de 10 à 12 % et une croissance du dividende d'au moins 5 % par an, en précisant que les rachats d'actions jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses reprendront en janvier 2021.



Les analystes d'UBS ont salué 'certains détails rassurants sur les coûts', car le gestionnaire de fortune a déclaré qu'il réduirait les coûts grâce à des mesures de restructuration et des améliorations de la productivité.



