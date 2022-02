Credit Suisse : en pertes sur de l'exceptionnel en 2021

Credit Suisse lâche plus de 4% à Zurich, après la publication d'une perte avant impôts de 522 millions de francs suisses pour 2021, impactée par l'affaire Archegos, une dépréciation de goodwill et des provisions pour litiges.



Sur une base ajustée, la banque helvétique fait néanmoins état d'un bénéfice avant impôts de 6,6 milliards de francs, en croissance de 51% par rapport à l'année précédente, pour des produits nets de plus de 22,5 milliards, en progression de 2%.



Lors de l'assemblée générale du 29 avril, le conseil d'administration proposera une distribution en espèces de 0,10 franc par action pour l'exercice 2021, 'reflétant une approche prudente en matière de distribution de capital pour une année difficile'.



