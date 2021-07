Credit Suisse et Iqbal Khan ont réglé leur conflit juridique

Zurich (awp) - Credit Suisse a tiré un trait définitif sur une affaire juridique qui l'opposait à son ancien collaborateur Iqbal Khan. L'ensemble des parties concernées ont signé un accord pour mettre un terme à la procédure pénale pendante, a confirmé dimanche à AWP une porte-parole de la banque aux deux voiles, suite à un article paru dans la NZZ am Sonntag.

L'affaire est close, a souligné la porte-parole. Celle-ci n'a pas fait de commentaire sur l'aspect financier éventuel de cet accord. A part la banque et M. Khan, l'agence de détectives qui avait été impliquée dans l'affaires est partie de l'accord.

Suite à cet accord, le Ministère public du canton de Zurich a mis un terme à la procédure pénale qui était en cours. La plainte pénale a été retirée il y a quelques jour, a confirmé le ministère public à la NZZ am Sonntag.

A l'automne 2019, on avait appris que Credit Suisse avait fait suivre son ancien top-manager Iqbal Khan, passé chez le concurrent UBS, par des détectives. L'affaire avait fait la une de la presse suisse et internationale. M. Khan et son épouse avaient déposé une plainte pénale pour menace et contrainte. En retour, l'agence de détectives avait déposé plainte pénale contre M. Khan.

L'affaire avait aussi eu des conséquences au niveau du personnel. Quelques jours après qu'elle avait été révélée, le directeur opérationnel d'alors, Pierre-Olivier Bouée ainsi que le directeur des services de sécurité de la banque avaient démissionné. A la fin, c'est le patron de la banque, Tidjane Thiam qui avait dû renoncer à son poste.

