Credit Suisse et LGT Bank rejoignent la plateforme OpenWealth

Zurich (awp) - L'initiative de standardisation de protocoles informatiques dans la gestion de fortune OpenWealth compte de nouveaux membres. Credit Suisse et LGT Bank ont rejoint la plateforme de banque ouverte lancée l'automne dernier par la Banque cantonale de St-Gall (SGKB) et joueront un rôle crucial dans le développement futur de la gestion des données clients, selon un communiqué diffusé mercredi.

En collaboration avec des banques de dépôt et des développeurs de logiciels de gestion de fortune, l'association OpenWealth développe des interfaces standardisées (API) pour la gestion de fortune internationale. Ces dernières constituent la base technique pour des processus numériques applicables à l'échelle de de l'entreprise.

Lancée l'automne dernier par la SGKB et la société de conseil Synpulse, la plateforme compte parmi ses membres fondateurs la Banque cantonale de Zurich (ZKB), SIX Group, Assetmax et Alphasys.

