Credit Suisse et UBS surmontent le test de résistance de la Fed

Zurich (awp/reu/afp) - Les filiales américaines de Credit Suisse et UBS ont réussi les tests de résistance imposés par la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans le cadre de cet exercice, la banque centrale des Etats-Unis a passé en revue la capacité de résistance de 23 grands établissements.

Les tests évaluent la résilience des grandes banques - notamment JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup et Barclays US - en estimant leurs pertes, leurs revenus ou encore leurs niveaux de fonds propres, qui fournissent une protection contre les pertes dans des conditions hypothétiques et sur une période de neuf trimestres à venir.

Pour ces derniers tests, la Fed avait pris comme base une grave récession mondiale combinée à des tensions importantes sur le marché de l'immobilier commercial et de la dette des entreprises. Dans ce scénario, le taux de chômage augmentait de 4 points de pourcentage pour atteindre un sommet de plus de 10%, alors que la Fed table actuellement sur un taux de chômage de 4,5% fin 2021.

Le produit intérieur brut chutait, lui, de 4% entre le quatrième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022. Et les prix des actifs reculaient fortement, "avec une baisse de 55% des cours des actions".

Sur la base de ces éléments catastrophiques, "les 23 grandes banques perdraient collectivement plus de 470 milliards de dollars, dont près de 160 milliards de dollars de pertes liées à l'immobilier commercial et aux prêts aux entreprises", a détaillé la Fed jeudi soir.

"Cependant, leurs ratios de capital (tiers 1) chuteraient à 10,6%" en moyenne, ce qui resterait plus du double du taux minimum requis.

Dans ce scénario, Credit Suisse Holdings USA s'en sortirait relativement bien avec un taux minimum de fonds propres durs de 15,9%, contre 21,2% fin 2020, tout comme UBS Americas Holding avec 20,1% (contre 22,5%), a détaillé la banque centrale américaine dans son rapport.

A la Bourse suisse vendredi matin, les deux titres profitaient de la réussite à cet examen annuel. L'action Credit Suisse montait de 2,2% à 9,9 francs suisses, tandis que la nominative UBS prenait 0,1% à 14,3 francs suisses, toutes deux surperformant un indice vedette SMI en retrait de 0,08% vers 09h50.

al/vj