Credit Suisse et l'Université de St-Gall concluent un partenariat

Zurich (awp) - Credit Suisse versera 20 millions de francs suisses à l'Université de Saint-Gall (HSG) ces dix prochaines années dans le cadre d'un nouveau partenariat. L'objectif visé est de renforcer la recherche et l'enseignement dans les domaines de la finance, de la gestion et du droit, selon un communiqué paru lundi.

Pour ce faire, HSG va créer le Centre pour l'innovation dans les services financiers (le HSG Center for Financial Services Innovation) afin d'encourager et d'étoffer la recherche interdisciplinaire.

Le projet démarrera avec un financement initial de 10 millions de francs suisses de la grande banque. Par ailleurs, cette dernière soutiendra le développement du Centre d'enseignement de HSG (le HSG Learning Center), qui sera inauguré en février 2022, par un don de 3 millions de francs suisses.

Credit Suisse et l'université de l'est de la Suisse ont également convenu de différentes activités de coopération, comme le HSG Campus Bank, pour un montant total de 7 millions de francs suisses en l'espace de 10 ans.

