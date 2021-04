Credit Suisse: l'actionnaire Harris soutient Thomas Gottstein

Zurich (awp) - Malgré les débâcles liées aux fonds Greensill et au fonds spéculatif Archegos, Harris Associates, actionnaire important de Credit Suisse, garde confiance en Thomas Gottstein, patron du numéro deux bancaire helvétique. En interview jeudi à Bloomberg TV, David Herro, directeur de l'investissement de Harris, regrette en revanche que le président de la grande banque Urs Rohner n'ait pas quitté son poste il y a un an.

Il serait injuste de rejeter la responsabilité des récentes affaires sur Thomas Gottstein puisque celui-ci est directeur général depuis un peu plus d'un an, affirme M. Herro. M. Gottstein est la bonne personne pour imposer un changement de culture au sein de la banque aux deux voiles, explique l'associé de Harris, pour qui "le contrôle du risque n'est pas ce qu'il devrait être". Pour David Herro, il s'agit de rétablir un équilibre entre rendement et risque.

Harris Associates est l'un des actionnaires de référence de Credit Suisse, mais ne dispose que d'une participation de 5% dans la grande banque. David Herro avait réclamé le départ d'Urs Rohner lors de l'assemblée en 2020, suite à l'affaire des filatures qui avait provoqué la chute de l'ancien directeur général Tidjane Thiam. Mardi, Harris Associates a exigé d'Urs Rohner qu'il renonce à sa rémunération au titre de 2020.

Cela étant, la société d'investissement américaine ne compte pas se désengager de Credit Suisse, dont le potentiel peut être restauré. Un retrait sera envisagé uniquement si Harris venait à perdre confiance en la capacité de la direction à créer de la valeur à l'avenir.

tp/uh/fr/rp