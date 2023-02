Credit Suisse: l'actionnaire Harris voit la banque comme cible de rachat

Zurich (awp) - Harris Associates, gros actionnaire américain de Credit Suisse, estime que la grande banque est devenue une cible de rachat. Un concurrent pourrait racheter l'institut à bon marché et ensuite en vendre des parties ou les mettre en bourse, a expliqué David Herro, partenaire de Harris, a rapporté Finanz und Wirtschaft. Les spéculations autour des investisseurs pour la future CS First Boston se sont aussi poursuivies jeudi.

Le fait que Credit Suisse pourrait se séparer d'une partie de la banque d'affaires et la mettre en Bourse à New York sous la bannière CS First Boston (CSFB) fait sens sur le papier, selon M. Herro. Mais il faut que la nouvelle stratégie fasse d'abord ses preuves. Selon M. Herro, le nouveau patron et futur co-propriétaire de First Boston, Michael Klein, est un "banquier d'affaires très talentueux".

Possible investisseur pour CSFB

L'agence Bloomberg a elle aussi fait état, jeudi, de projets selon lesquels la société américaine de Private Equity Apollo voudrait entrer dans CSFB. Apollo va investir 750 millions de dollars dans les affaires de financement de la nouvelle banque d'affaires, a affirmé Bloomberg, citant des "sources informées".

Le cas échéant, CSFB débuterait avec un capital d'environ 1,5 milliard de dollars, toujours selon Bloomberg. Apollo reprend déjà les affaires de produits titrisés (Securitized Products Group SPG) de la banque d'affaires de Credit Suisse.

Lors de la conférence de bilan de la banque aux deux voiles, le patron Ulrich Körner a discuté avec plusieurs investisseurs, qui voudraient participer à la future banque d'affaires domiciliée aux Etats-Unis. Selon les projets de Credit Suisse, CSFB pourrait entrer en Bourse fin 2044 ou en 2025.

La Deutsche Bank en embuscade?

Toujours selon Bloomberg, Deutsche Bank aurait déjà, à l'automne de l'année passée, manifesté son intérêt pour des parties de la grande banque suisse en difficulté. La banque allemande a analysé quelques unités d'affaires, comme la gestion d'actifs et la gestion de fortune, a affirmé l'agence citant toujours des "sources informées".

Avec le projet de restructuration annoncé en octobre par la direction de Credit Suisse, le projet a été "gelé", selon Bloomberg. Le CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, a déjà montré des convoitises en direction de la banque aux deux voiles.

