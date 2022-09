Credit Suisse : la richesse mondiale a connu une croissance historique en 2021

La richesse mondiale a augmenté en 2021 au rythme annuel le plus rapide jamais enregistré, selon le Global Wealth Report 2022 publié par Credit Suisse. La richesse totale a progressé de 9,8 %, soit une croissance bien supérieure à la moyenne annuelle de 6,6 % enregistrée depuis le début du siècle. La richesse par adulte a également continué d'augmenter, s'établissant à 87 489 dollars à la fin de 2021, en croissance de 8,4 %.



Toutefois, l'appréciation du dollar américain a atténué ces gains - en tenant compte des fluctuations du taux de change, la richesse totale aurait augmenté de 12,7 %. " Bien que les actifs financiers aient historiquement représenté la majeure partie de la création de richesse, 2021 a montré une répartition égale entre les actifs financiers et non financiers, favorisant légèrement ces derniers en termes de pourcentage (9% contre 9,4%) ", précise la banque suisse.