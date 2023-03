Credit Suisse : le titre sombre, doute sur la fusion avec UBS

L'action Credit Suisse s'écroule de plus de 60% lundi à la Bourse de Zurich au lendemain de l'annonce de sa fusion avec UBS, qui fait apparaître une sévère décote pour les actionnaires existants.



A 10h15, le titre de la banque helvétique décroche de 60,4% dans des volumes particulièrement importants et UBS lâche 14%, alors que l'indice SMI abandonne 1,4%.



Le projet de rapprochement prévoit une offre de rachat de trois milliards de francs suisses sur la totalité du capital de Credit Suisse à un prix unitaire de 0,76 franc, inférieure de 60% au cours de vendredi soir (1,86 franc).



'Cela signifie que la capitalisation boursière de la banque est passée d'environ 30 milliards à trois milliards de francs suisses en l'espace d'un peu plus de deux ans', soulignent les analystes de Capital Economics.



Si le marché pourrait se montrer soulagé par la fin de l'incertitude entourant le futur de Credit Suisse, les spécialistes soulignent que de nombreuses incertitudes demeurent quant à la mise en oeuvre de ce mariage 'arrangé'.



'Credit Suisse va être absorbé par une banque en meilleure santé et aux poches plus remplies', commentent les équipes de Capital Economics.



'Cela devrait donner à la direction d'UBS le temps suffisant pour restructurer Credit Suisse et réduire ses activités de banque d'investissement aujourd'hui en grandes difficultés', ajoute le bureau d'études londonien.



Mais Capital Economics rappelle que l'historique des mariages forcés dans le secteur de la finance s'avère pour le moins mitigé, comme l'avait illustré la fusion ratée entre ING et Barings en 1995.



Les analystes semblent tout particulièrement s'inquiéter de l'impact des créances douteuses susceptibles d'apparaître suite à l'accord de fusion, qui défavorise les détenteurs de dette obligataire.



Chez Capital Economics, on s'inquiète de la possibilité d'une éventuelle aggravation des pertes de Credit Suisse, qui risquerait de mettre également à mal la réputation d'UBS.



'L'accord se révélera peut-être avoir été le tournant de la crise bancaire que nous connaissons à l'heure actuelle, mais nous ne le saurons sans doute pas avant un bon moment', conclut le cabinet d'intelligence économique.



