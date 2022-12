Credit Suisse: les sorties de fonds se sont stabilisées (président)

Zurich (awp) - Les retraits de fonds de clients du Credit Suisse se sont calmés. "heureusement, les sorties se sont stabilisées", a déclaré le président du conseil d'administration Axel Lehmann, lundi soir à la radio alémanique SRF lors de l'émission ECO Talk.

Les affaires de la banque en difficulté sont "définitivement stables", a ajouté le président. Les fonds reviennent petit à petit dans la banque, surtout sur le marché suisse.

Le fait que l'action CS ait chuté sous les 3 francs suisses n'a pas constitué un choc pour le président. Dans le cadre de l'augmentation de capital, c'était à prévoir. Heureusement, le cours est remonté un peu au-dessus de ce niveau, a relevé M. Lehmann.

Concrètement, l'action Credit Suisse a clôturé à 3,034 francs suisses lundi et, théoriquement, le cours ne peut pas descendre sous 2,52 francs suisses actuellement. C'est à ce cours que les actionnaires actuels peuvent acheter des titres dans le cadre de l'augmentation de capital. Et cette augmentation est déjà garantie par les banques d'émission.

Les déclarations faites à la radio alémanique lundi ne sont pas nouvelles: vendredi déjà, le président Lehmann avait déclaré à Bloomberg que les retraits massifs d'octobre avaient été stoppés et que la situation s'était même en partie retournée. De plus, peu de clients ont quitté la banque et le président espérait bientôt regagner des fonds clientèle.

Il y a deux semaines, Credit Suisse avait fait état de retraits massifs de fonds clientèle, principalement dans la gestion de fortune. Au total, de début octobre à mi-novembre près de 6% de la masse sous gestion avaient été retirés, soit environ 64 milliards de francs suisses.

kw/rp