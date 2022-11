Credit Suisse : lourde perte en vue au quatrième trimestre

Credit Suisse, actuellement en pleine restructuration, a prévenu s’attendre à enregistrer une perte avant impôts pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses au quatrième trimestre. « En particulier, la banque d'investissement a été touchée par le ralentissement substantiel des marchés de capitaux et par la réduction de l'activité dans les activités de vente et de courtage, exacerbant la baisse saisonnière et la sous-performance relative du groupe ».



La transformation de la banque suisse passe en particulier par une restructuration radicale de la banque d'investissement.



" Les résultats réels du groupe dépendront d'un certain nombre de facteurs, dont les performances de la banque d'investissement pour le reste du trimestre, la poursuite de l'abandon des positions non essentielles, les éventuelles dépréciations du goodwill et le résultat de certaines autres actions, notamment les ventes immobilières potentielles " a précisé l'établissement.



Credit Suisse a ajouté que les sorties de capitaux s'étaient accélérées au début du quatrième trimestre pour atteindre au 11 novembre, environ 6% des actifs sous gestion à fin septembre. Dans la gestion de patrimoine, ces flux sortants ont " considérablement diminué " par rapport aux niveaux élevés des deux premières semaines d'octobre 2022, mais ne se sont pas encore inversés et représentaient environ 10 % des actifs sous gestion à la fin du troisième trimestre 2022.