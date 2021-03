Credit Suisse : Claude Maurer nommé chef économiste pour la Suisse au sein de Credit Suisse AG

Claude Maurer nommé chef économiste pour la Suisse au sein de Credit Suisse AG

Nannette Hechler-Fayd'herbe, responsable mondiale Economics & Research du Credit Suisse, déclare: «Je remercie sincèrement Oliver Adler pour ses nombreuses années de service au sein du Credit Suisse et sa précieuse expertise sur l'économie suisse et l'économie mondiale ainsi que sur le système des banques centrales et je lui adresse mes meilleurs vœux pour l'avenir. Avec Claude Maurer, c'est un spécialiste disposant d'une grande expérience sur des thèmes économiques et financiers complexes ainsi qu'un fin connaisseur de l'évolution économique suisse qui prend la direction du domaine Swiss Economics et le rôle de chef économiste pour la Suisse.»

Claude Maurer prendra ses nouvelles fonctions de chef économiste du Credit Suisse le 1er juin. Il succède à ce titre à Oliver Adler, qui prendra sa retraite à la fin mai au terme de 35 années d'activité dans le secteur financier, dont 11 années au sein du Credit Suisse. En tant que chef économiste du Credit Suisse pour la Suisse, Oliver Adler était responsable, avec son équipe, de l'élaboration d'analyses approfondies et de haute qualité sur la Suisse et l'économie mondiale ainsi que sur de nombreux autres thèmes tels que la politique monétaire et l'endettement global. Au-delà de ses divers engagements caritatifs, Oliver Adler continuera également à suivre l'évolution de l'économie mondiale et suisse en tant que nouveau membre du comité consultatif du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'École polytechnique fédérale de Zurich.

Après avoir suivi des études en économie politique à l'Université de Zurich, Claude Maurer a commencé sa carrière en tant qu'économiste au sein de l'institut BAK Basel Economics avant de rejoindre le Credit Suisse en 2006. Dans le domaine Economic Research, il a tout d'abord travaillé dans l'analyse sectorielle et a été ensuite responsable des prévisions du produit intérieur brut. Depuis 2012, il dirige en qualité de responsable de Swiss Macro Economics & Strategy du Credit Suisse une équipe de macroéconomistes, qui établit des prévisions et des analyses sur la conjoncture et la politique monétaire suisses, avec notamment la publication trimestrielle «Moniteur Suisse». Âgé de 46 ans, Claude Maurer était sportif professionnel avant de finir ses études et a représenté la Suisse aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 en skiff 49er.

