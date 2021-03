Credit Suisse : Global Investment Returns Yearbook 2021

À propos du Global Investment Returns Yearbook

Le Global Investment Returns Yearbook se divise en neuf grands chapitres: les huit premiers se concentrent sur les rendements des actifs à long terme, les monnaies, les risques et les primes de risque, les prévisions de rendement, l'investissement factoriel et les marchés émergents, tandis que le neuvième contient des analyses de 32 pays et de cinq indices composites correspondant aux espaces géographiques suivants: monde, monde hors États-Unis, Europe, marchés développés et marchés émergents. Ces indices sont libellés dans une monnaie commune, ils affichent un historique complet de 121 ans et couvrent aujourd'hui la quasi-totalité des actions mondiales. Les pays figurant dans le Yearbook représentaient plus de 95% du marché mondial des actions en 1900. Avec les neuf pays supplémentaires introduits dans la présente édition, le Yearbook couvre 98,6% de l'univers investissable actuellement.

Dans le Yearbook, des historiens financiers de renom tels que le professeur Elroy Dimson, le professeur Paul Marsh et Mike Staunton évaluent les rendements et les risques des placements dans les actions, obligations, liquidités et monnaies dans 23 pays ainsi que dans cinq indices composites depuis 1900. Cette année, ils ont élargi leur base de données pour inclure 90 MD et ME, et ils présentent une analyse détaillée de neuf nouveaux marchés. Ils étudient également la transformation industrielle qui s'est opérée depuis 1900, parallèlement à la modification des marchés, alors que des pays encore émergents ont évolué pour devenir des pays développés. Enfin, ils passent en revue l'investissement factoriel et la rentabilité de différents styles de placement.