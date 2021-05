Credit Suisse : Le Credit Suisse aligne les Supertrends sur les ODD des Nations Unies afin de mettre en évidence l'objectif des investissements

Le Credit Suisse aligne les Supertrends sur les ODD des Nations Unies afin de mettre en évidence l'objectif des investissements

Il y a quatre ans, le Credit Suisse a lancé ses Supertrends afin de permettre aux investisseurs de cibler les tendances sociétales pluriannuelles appelées à générer des opportunités d'affaires à croissance rapide. Chacun des thèmes d'investissement définis dans ce cadre identifie des opportunités qui devraient surperformer en raison de ces évolutions. La pandémie de COVID-19 a été source de bouleversements: accélération du progrès dans certains domaines comme la technologie, retour en arrière sur d'autres aspects tels que la pauvreté, la santé, la qualité de l'éducation et l'égalité entre les sexes. Elle a également renforcé l'importance des 17 ODD comme fil conducteur tant pour l'activité et le développement économiques que pour la coopération entre les gouvernements et les relations internationales.

Le Credit Suisse a actualisé ses tendances d'investissement à long terme au prisme des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Ce nouveau cadre aidera les investisseurs à hiérarchiser leurs placements en fonction de leur objectif, qu'il s'agisse par exemple de lutter contre le changement climatique (ODD 13), de réduire les inégalités (ODD 10), de promouvoir la croissance économique et un travail décent pour tous (ODD 8) ou de favoriser la santé et le bien-être (ODD 3).

