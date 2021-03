Credit Suisse : Le Credit Suisse et l'Université de Saint-Gall s'associent pour promouvoir la recherche et l'enseignement à l'interface entre la finance, le management et le droit

Communiqué de presse, 22 mars 2021

Le Credit Suisse et l'Université de Saint-Gall s'associent pour promouvoir la recherche et l'enseignement à l'interface entre la finance, le management et le droit

Le Credit Suisse et l'Université de Saint-Gall (HSG) concluent un partenariat stratégique dans trois domaines. Dans le cadre de cette coopération, le Credit Suisse mettra à disposition vingt millions de francs ces dix prochaines années.

Ce partenariat met notamment l'accent sur le développement d'une grande expertise à l'interface entre la finance, le management et le droit. À cette fin, l'Université de Saint-Gall fonde le «HSG Center for Financial Services Innovation» et met en place de nouveaux domaines de recherche interdisciplinaire. Le Credit Suisse accorde un financement initial de dix millions de francs permettant le lancement de ce centre et la création de plusieurs chaires. Il devient en outre partenaire fondateur et stratégique du HSG Center for Financial Services Innovation pour ces dix prochaines années.

En outre, le Credit Suisse soutient la création du HSG Learning Center en accordant un don de trois millions de francs à la Fondation HSG. Ce centre, qui ouvrira ses portes en février 2022, sera un lieu de réflexion et de travail fondé sur un concept innovant, son but étant de favoriser de nouveaux types d'apprentissage et d'interaction entre les étudiants, les professeurs et les acteurs de terrain.

Par ailleurs, le Credit Suisse et l'Université de Saint-Gall ont convenu de développer différentes initiatives de coopération. Le Credit Suisse va notamment devenir la «Banque du campus de la HSG», le parrain d'un espace de cocréation au sein du HSG Learning Center et le partenaire de diverses activités du campus et de la HSG, telles que des ateliers et des conférences pour les étudiants sur les thèmes de la planification de carrière et du développement des compétences ainsi que sur des sujets spécifiques au secteur des services financiers. Il investira au total sept millions de francs dans différentes activités de coopération au cours de la durée du contrat fixée à dix ans.

Commentaires concernant ce partenariat:

• André Helfenstein, CEO de Credit Suisse (Suisse) SA: «Par ce partenariat avec la HSG, nous voulons contribuer à renforcer la formation en Suisse et la place économique helvétique. En tant que prestataire de services financiers, nous promouvons activement des thèmes tels que la numérisation, l'innovation et l'entrepreneuriat. Avec le «HSG Center for Financial Services Innovation», la science pourra donner de précieuses impulsions à des domaines importants pour nous tandis qu'en notre qualité de partenaire stratégique, nous constituerons un lien direct avec la pratique sur le terrain. Je me réjouis beaucoup de cette collaboration avec la HSG. Des jeunes bien formés sont essentiels pour la Suisse et pour le Credit Suisse.»

• Prof. Bernhard Ehrenzeller, recteur de l'Université de Saint-Gall: «L'Université de Saint-Gall est très heureuse de pouvoir développer la recherche à l'interface entre la finance, le management et le droit, un domaine qui revêt une grande importance sur le plan national et international. Nous réunissons ainsi les meilleures conditions, en qualité d'établissement comptant parmi les leaders mondiaux, pour nous positionner dans ce secteur de la recherche. Nous remercions vivement le Credit Suisse, qui nous permet de concrétiser ce projet. Parallèlement aux indispensables financements publics de base, ces coopérations avec des partenaires externes permettent à la HSG de poursuivre des activités de recherche, d'enseignement et de formation continue de pointe au niveau international. Nous sommes

fiers de lancer avec le Credit Suisse la plus vaste collaboration jamais engagée par notre université jusqu'ici et nous espérons que cette coopération pourra également servir de plate-forme pour le développement de partenariats supplémentaires.»

• Stefan Kölliker, conseiller d'État, directeur de l'éducation publique du canton de Saint-Gall et président du Conseil de l'université: «Pour que la HSG puisse rester une université de sciences économiques de premier plan et maintenir un niveau élevé de création de valeur dans notre région, elle doit continuer à se développer et à investir dans la recherche, l'enseignement et la formation continue. Grâce à son partenariat avec le Credit Suisse, elle peut obtenir des moyens sans lesquels de tels projets et initiatives ne seraient pas possibles. Je me réjouis que le Credit Suisse et l'Université de Saint-Gall investissent ensemble dans la recherche et l'enseignement de pointe.»

• Urs Landolf, membre du Conseil de la Fondation HSG: «Nous sommes très heureux que le Credit Suisse contribue au développement du nouveau HSG Learning Center. Ce centre innovant, actuellement en construction, devrait ouvrir ses portes au printemps 2022. Il offrira aux étudiants, aux professeurs, aux acteurs de terrain et à la communauté HSG un nouvel espace de réflexion et d'apprentissage. Ce projet est entièrement financé par des dons et fait l'objet de la plus grande collecte de fonds jamais entreprise par la HSG.»

Informations complémentaires relatives au «HSG Center for Financial Services Innovation»

Dans le cadre du nouveau «HSG Center for Financial Services Innovation», l'Université de Saint-Gall investit dans le développement d'une expertise tournée vers l'avenir à l'interface entre la finance, le management et le droit. En créant les chaires correspondantes, elle souhaite faire progresser la recherche et l'enseignement dans le domaine important de l'innovation sur les marchés financiers. Ces financements de tiers lui permettent d'assurer une recherche et un enseignement de pointe au niveau international dans des thématiques prometteuses. Le nouveau centre poursuivra les objectifs suivants:

• Accroître l'excellence académique dans le domaine de la finance et de l'innovation financière, et promouvoir la position de la HSG dans la recherche de pointe axée sur l'impact sur des sujets innovants dans les domaines des marchés et des services financiers.

• Les chaires nouvellement créées seront rattachées à ce centre et, grâce au regroupement et à la mise en réseau, elles obtiendront des résultats générateurs de profils dans des thématiques interdisciplinaires d'actualité relevant des écosystèmes numériques, des économies de plate-forme, de l'entrepreneuriat, de la réglementation financière, de la FinTech, de la finance durable et des marchés privés. Ce faisant, elles impliqueront également le secteur de l'assurance.

• Optimiser la formation des étudiants de la HSG concernant des thèmes d'actualité du secteur financier et élargir le pool de diplômés qualifiés, qui seront les futurs managers de cette branche.

• Développer la collaboration entre l'université et les acteurs de terrain dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour le secteur financier.

Le professeur Manuel Ammann assumera la fonction de directeur académique. Un Managing Director dirigera les activités opérationnelles du centre, dont le développement commencera en 2022 ets'étalera sur plusieurs années. Outre le Credit Suisse, la HSG doit encore trouver d'autres partenaires pour ce projet.

La liberté de la recherche et de l'enseignement est garantie

Dans le cadre de ses partenariats, l'Université de Saint-Gall conclut des accords à long terme dans des domaines de recherche novateurs et tournés vers l'avenir. La liberté de la recherche et de l'enseignement doit être garantie, comme le précise bien entendu la convention signée avec le Credit Suisse. À cet égard, la HSG se conforme aux exigences de la loi sur l'université et aux statuts universitaires, ainsi qu'à ses décrets internes «Principes d'auto-financement» et «Directives en matière d'information et de communication».

Credit Suisse

Le Credit Suisse est un prestataire de services financiers leader sur le plan international. Notre stratégie s'appuie sur nos principaux points forts: notre positionnement parmi les grands établissements de gestion de fortune, nos solides compétences en investment banking et notre forte présence sur notre marché domestique suisse. Nous poursuivons une approche équilibrée dans la gestion de fortune, notre objectif étant de tirer profit tant de la base d'actifs importante dans les marchés matures que de l'accroissement considérable de la fortune dans la région Asie-Pacifique et dans d'autres marchés émergents, tout en continuant à servir les marchés développés les plus importants et en particulier la Suisse. Le Credit Suisse emploie actuellement près de 48 800 collaborateurs dans le monde, dont plus de 16 100 en Suisse. Vous trouverez plus d'informations sur le Credit Suisse à l'adresse www.credit-suisse.com ainsi que sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook.

Université de Saint-Gall (HSG)

L'Université de Saint-Gall (HSG) est l'université du canton de Saint-Gall et l'université des sciences économiques de Suisse. L'enseignement dispensé se distingue par son caractère international, sa pertinence pratique et sa perspective intégrative depuis la fondation de la HSG en 1898. Aujourd'hui, l'université forme environ 9000 étudiants de 83 pays en économie d'entreprise, économie politique, sciences juridiques et sociales, relations internationales et informatique. Et ce avec succès: la HSG compte parmi les plus grandes universités de sciences économiques d'Europe. Elle est en septième position dans le classement 2020 des écoles de commerce européennes du «Financial Times», qui a qualifié son Master en «Strategy and International Management» (SIM-HSG) comme étant le meilleur au monde pour la dixième année consécutive en 2020, et ce dans le classement annuel des programmes de Master en management. Elle s'est vu décerner plusieurs labels de qualité avec les accréditations internationales EQUIS, AACSB et AMBA pour sa formation holistique au plus haut niveau académique. Il est possible d'y obtenir les diplômes suivants: Bachelor, Master et doctorat (Ph.D.). En outre, la HSG propose une gamme complète de programmes de formation continue de premier ordre à quelque 6000 participants chaque année. Ses activités de recherche se concentrent dans les 42 instituts, unités de recherche et centres qui font partie intégrante de l'université. Ses instituts, largement autonomes dans leur organisation, s'autofinancent en grande partie, mais sont néanmoins étroitement liés au fonctionnement de l'université.

