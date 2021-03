Credit Suisse : Le Credit Suisse publie son rapport de gestion 2020, la première édition de son rapport sur le développement durable et l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2021

Tous les documents susmentionnés sont disponibles sur le site Internet du Credit Suisse.

Le rapport de gestion 2020 comprend une présentation détaillée de la structure, de la gouvernance d'entreprise, des pratiques de rémunération et du cadre de trésorerie et de gestion des risques du Groupe. Il contient également une analyse des résultats opérationnels et financiers du Groupe, ainsi que ses comptes annuels révisés.

Pour l'année 2020, le Credit Suisse a élargi le cadre de son ancien rapport sur la responsabilité d'entreprise et publie ces données pour la première fois sous la forme d'un rapport sur le développement durable. Ce dernier montre comment les engagements et les aspirations du Credit Suisse en matière de durabilité sont mis en œuvre en tant qu'élément-clé des affaires de la banque. Il fournit un aperçu de nos principales activités et étapes et comprend pour la première fois de nouvelles informations conformes aux normes du SASB (Sustainability Accounting Standards Board), ainsi que des informations détaillées de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Lydie Hudson, CEO de Sustainability, Research & Investment Solutions (SRI), déclare: «Le rapport sur le développement durable met en évidence notre engagement en faveur de la transparence et du dialogue avec les acteurs concernés. Nous avons le plaisir de vous communiquer les détails de notre stratégie ESG dans le cadre des efforts accrus que nous déployons dans ce domaine, et dont le fer de lance a été la création de la fonction SRI en juillet 2020.»

Tous ces documents peuvent être téléchargés dès aujourd'hui, 7h00 HEC, et il est possible de commander gratuitement des versions imprimées à l'adresse: www.credit-suisse.com/annualreporting.

Le rapport de gestion 2020 sur le formulaire 20-F sera enregistré auprès de la commission américaine de contrôle des opérations de bourse (SEC) et pourra être téléchargé à l'adresse: www.credit-suisse.com/sec.

L'assemblée générale ordinaire (AG) du Credit Suisse du 30 avril 2021 devra se dérouler conformément aux exigences contenues dans l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sans la présence personnelle des actionnaires. Les actionnaires sont invités à voter à l'avance en fournissant une procuration et leurs instructions au représentant indépendant. Le délai pour ce faire est fixé au 27 avril 2021. Le Credit Suisse invite les actionnaires à participer à l'AG par webcast sur www.credit-suisse.com/agm. Les résultats des votes seront également publiés sur www.credit-suisse.com/agm peu après l'AG. L'ordre du jour de l'AG 2021 communiqué par le Conseil d'administration de Credit Suisse Group AG comprend notamment:

Proposition de distribution d'un dividende aux actionnaires de 0.2926 CHF par action pour l'exercice 2020; 50% de cette distribution seront prélevés sur les réserves issues d'apports en capital et 50% sur le bénéfice résultant du bilan.

Proposition d'élection d'António Horta-Osório en tant que nouveau membre et président du Conseil d'administration pour un mandat courant jusqu'à la clôture de l'AG suivante; Urs Rohner n'est pas candidat à sa réélection.

Proposition d'élection de Clare Brady et de Blythe Masters en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration pour un mandat courant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. Proposition de réélection des autres membres du Conseil d'administration; Joaquin J. Ribeiro et John Tiner ne sont pas candidats à leur réélection.

Approbation de la rémunération du Conseil d'administration et du Directoire; vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020.

Distribution par prélèvement sur les réserves issues d'apports en capital et sur le bénéfice résultant du bilan

Comme annoncé précédemment, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires, lors de l'AG du 30 avril 2021, une distribution en espèces de 0.2926 franc par action pour l'exercice 2020, conformément à notre volonté d'accroître le dividende ordinaire par action d'au moins 5% par an. 50% de cette distribution seront prélevés sur les réserves issues d'apports en capital, seront exonérés de l'impôt anticipé suisse et ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les particuliers résidant en Suisse et détenant les actions dans leur fortune privée, et 50% seront prélevés sur le bénéfice résultant du bilan, net de l'impôt anticipé suisse de 35%.

Changements au sein du Conseil d'administration

Ayant siégé au Conseil d'administration pendant la durée de mandat maximale de douze ans, dont dix en tant que président, Urs Rohner ne se présente pas à la réélection. Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'élire António Horta-Osório en tant que nouveau membre et président du Conseil d'administration pour un mandat courant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. En outre, il propose d'élire Clare Brady et Blythe Masters en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration pour un mandat courant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. Ayant siégé au Conseil d'administration pendant douze ans, John Tiner a atteint la durée de mandat maximale et n'est donc pas candidat à sa réélection. Joaquin J. Ribeiro, qui a rejoint le Conseil d'administration en 2016, ne se présente pas non plus à la réélection. Tous les autres membres du Conseil d'administration sont rééligibles pour un nouveau mandat d'un an.

Approbation de la rémunération du Conseil d'administration et du Directoire

En conformité avec les exigences de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), les actionnaires voteront séparément et avec force obligatoire, lors de l'AG, sur la rémunération globale du Conseil d'administration et du Directoire.

Les actionnaires approuvent la rémunération du Conseil d'administration sur une base annuelle, lors d'un vote prospectif pour la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires, c'est-à-dire jusqu'à l'AG 2022. Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver une rémunération totale maximale du Conseil d'administration de 12,0 millions CHF.

En outre, les actionnaires approuvent la rémunération du Directoire sur une base annuelle. La rémunération se compose des éléments suivants: rémunération fixe, rémunération incitative variable à court terme et rémunération incitative variable à long terme.

Pour l'AG 2021, le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le montant total de 15,7 millions CHF lors d'un vote rétrospectif pour la rémunération incitative variable à court terme de l'exercice 2020, ainsi que le montant total de 25,1 millions CHF lors d'un vote prospectif pour la rémunération incitative variable à long terme du Directoire pour l'exercice 2021 (sur la base de la juste valeur lors de l'attribution). En outre, le Conseil d'administration propose que les actionnaires approuvent un montant total maximal de 31,0 millions CHF lors d'un vote prospectif pour la rémunération fixe du Directoire pour la période allant de l'AG 2021 à l'AG 2022.

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020

Conformément à notre pratique des années précédentes, le rapport de rémunération 2020, qui fait partie intégrante du rapport de gestion de Credit Suisse Group AG, sera soumis à l'AG 2021 pour vote consultatif.

Invitation à l'AG et publication de l'ordre du jour

L'invitation et l'ordre du jour de l'AG 2021 sont disponibles sur le site Internet du Credit Suisse: www.credit-suisse.com/agm.

Communiqué sur les résultats du premier trimestre 2021

Le Credit Suisse doit annoncer ses résultats financiers du premier trimestre 2021 le 22 avril 2021.

Biographie de la personne proposée en tant que nouveau membre et président du Conseil d'administration

António Horta-Osório, né en 1964, ressortissant portugais et britannique, dirige jusqu'à fin avril 2021, en tant que Group Chief Executive, le Lloyds Banking Group, la plus grande banque de détail et d'affaires du Royaume-Uni. C'est un dirigeant reconnu dans le domaine des services financiers, qui a fait un brillant parcours de plus de trente ans dans le secteur bancaire international. Il a commencé sa carrière bancaire en 1987 au sein de Citigroup au Portugal, où il est devenu responsable Capital Markets. De 1991 à 1993, il a travaillé à New York et à Londres pour Goldman Sachs, dans les affaires de financement des entreprises. En 1993, il a rejoint le groupe Santander, où il a assumé diverses fonctions de conduite en tant que Chief Executive Officer, développant les activités dans différents pays clés, notamment chez Banco Santander de Negócios Portugal, Banco Santander Brazil, où il a également été président du Conseil d'administration, et Banco Santander Totta (Portugal). Après avoir été Executive Vice President de Banco Santander en Espagne et Chief Executive Officer de Santander UK/Abbey, il a pris en 2011 les fonctions qu'il exerce actuellement au sein de Lloyds Banking Group. Par ailleurs, António Horta-Osório a été au service du Court of Directors de la Banque d'Angleterre de 2009 à 2011, à titre personnel. Outre la fonction qu'il occupe au sein de Lloyds Banking Group, il est actuellement administrateur non exécutif chez Exor aux Pays-Bas, administrateur non exécutif chez Fundação Champalimaud au Portugal, chez Sociedade Francisco Manuel dos Santos au Portugal et chez Stichting/Enable INPAR aux Pays-Bas, ainsi que président du Conseil d'administration de la Wallace Collection à Londres. Il est également président désigné de BIAL, une société pharmaceutique privée au Portugal. António Horta-Osório est titulaire d'un diplôme de Management & Business Administration de l'Université catholique de Lisbonne ainsi que d'un MBA de l'INSEAD et a terminé un AMP de la Harvard Business School. Il a l'intention de se domicilier en Suisse s'il est élu au Conseil d'administration du Credit Suisse. Il a été déclaré indépendant par le Conseil d'administration, conformément aux normes du Groupe relatives à l'indépendance.

Biographie des personnes proposées comme nouveaux membres du Conseil d'administration

Clare Brady, née en 1963, ressortissante britannique, a été Director of Internal Audit au sein du Fonds monétaire international (FMI) de 2014 à 2017 et elle est membre de l'Audit and Risk Commission de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en Suisse depuis 2020. En outre, elle est membre non-exécutif du Conseil d'administration de Fidelity Asian Values en Grande-Bretagne depuis 2009 et Trustee de The Golden Charter Trust en Ecosse depuis 2020. C'est une experte chevronnée dans les domaines de l'audit, de la compliance et de la gestion des risques, et elle peut se prévaloir d'un brillant parcours de plus de trente ans. Elle a commencé sa carrière en 1987 au National Audit Office en Grande-Bretagne, puis dans l'audit interne à la Bank of New York, à la First National Bank of Chicago, à la Republic National Bank of New York et, en tant que Chief Auditor, chez Safra Republic Holdings. En 2000, elle a repris la fonction de Global Head of Compliance dans le secteur Private Banking de HSBC. Ensuite, elle a travaillé en tant que Global Head of Internal Audit pour Barclays Capital, puis en tant que Head of Internal Audit au sein de la Banque d'Angleterre jusqu'en 2005. Elle a été Head of Group Audit pour la Grande-Bretagne et la région Asie-Pacifique auprès de la Deutsche Bank de 2005 à 2009, puis Vice President et Auditor General du Groupe de la Banque mondiale jusqu'en 2013. Elle est titulaire d'un Bachelor en sciences économiques de la London School of Economics et d'un diplôme de Chartered Governance Professional délivré par le Chartered Governance Institute à Londres. Elle est domiciliée en Grande-Bretagne. Elle a été déclarée indépendante par le Conseil d'administration, conformément aux normes du Groupe relatives à l'indépendance.

Blythe Masters, née en 1969, de nationalité britannique, est depuis 2019 Industry Partner chez Motive Partners aux États-Unis, où elle est également CEO et membre du Conseil d'administration de Motive Capital Corporation. Motive Capital Corporation est une société d'acquisition à but spécifique (SPAC), une entité non opérationnelle dont le but est d'acquérir une entreprise existante et opérationnelle. Une fois cette acquisition réalisée, Blythe Masters ne va pas occuper le poste de CEO de l'entreprise acquise. Elle est en outre membre du Conseil d'administration d'A.P. Møller - Maersk, membre du Conseil d'administration et présidente de l'Audit Committee de la société d'investissement et de conseil GCM Grosvenor ainsi que présidente du Conseil d'administration et membre de l'Audit Committee de Phunware, une plate-forme mobile pour les entreprises. Elle est également membre de l'International Advisory Board du groupe Santander et membre du Conseil d'administration d'Open Digital Services en Espagne. Blythe Masters dispose d'une grande expérience en tant que responsable de gestion dans le secteur des services financiers, en particulier en Corporate Banking et Investment Banking, ainsi que dans le secteur de la technologie financière. Elle a commencé sa carrière en 1991 chez J.P. Morgan Chase, où elle a exercé jusqu'en 2015 diverses fonctions de gestion, notamment en tant que Chief Financial Officer de la banque d'investissement, Head of Credit Policy and Strategy and Global Credit Portfolio, Head of Corporate & Investment Bank Regulatory Affairs et Head of Global Commodities. En 2015, elle a rejoint Digital Asset Holdings, une entreprise de blockchain, dont elle a été le CEO jusqu'en 2018. Blythe Masters est titulaire d'un Bachelor en sciences économiques du Trinity College de Cambridge. Elle vit aux États-Unis. Elle a été déclarée indépendante par le Conseil d'administration, conformément aux normes du Groupe relatives à l'indépendance.