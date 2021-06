Credit Suisse : Le Credit Suisse renforce son engagement en faveur du sport suisse

Le Credit Suisse renforce son engagement en faveur du sport suisse

Urs Wietlisbach, co-président de la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, ajoute: «L'Aide Sportive Suisse est fière d'avoir à ses côtés un partenaire solide tel que le Credit Suisse, dont la contribution de longue date et de vaste portée en faveur du sport suisse est bien connue. Grâce à cette collaboration, nous générerons directement de la valeur ajoutée pour de jeunes athlètes dans plus de 70 disciplines sportives.»

La priorité: fournir un soutien durable En tant que partenaire Platine, le Credit Suisse souhaite soutenir de jeunes espoirs sportifs de manière ciblée, et surtout durable. «Nous sommes conscients des efforts et de la persévérance nécessaires pour réaliser des performances sportives de haut niveau», explique André Helfenstein, CEO de Credit Suisse (Suisse) SA. «C'est pourquoi nous nous réjouissons beaucoup d'avoir la possibilité, en collaboration avec la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, d'aider activement les jeunes talents à atteindre les sommets, afin de pouvoir célébrer des victoires helvétiques à l'avenir également.»

Le Credit Suisse ne s'engage pas seulement en faveur de l'élite d'aujourd'hui, il promeut aussi la relève de demain. En tant que nouveau partenaire Platine de la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, il aide par conséquent des athlètes, hommes et femmes, à se hisser au plus haut niveau international. Ce faisant, il accorde une attention particulière à dix athlètes triés sur le volet de toute la Suisse, qui se trouvent encore au début de leur carrière ou pratiquent une activité sportive peu médiatisée telle que le karaté, le plongeon ou le para athlétisme. En font notamment partie la Saint-Galloise Nicole Koller, vététiste de 24 ans, ainsi que le triathlète tessinois Sasha Caterina, âgé de 21 ans.

Le Credit Suisse et la Fondation de l'Aide Sportive Suisse concluent un partenariat de plusieurs années visant à soutenir le sport suisse. Par cet engagement, le Credit Suisse soutient en particulier des jeunes espoirs exerçant une activité sportive peu médiatisée à gravir les marches qui mènent au plus haut niveau mondial et manifeste ainsi son attachement au marché national suisse.

À propos de la Fondation de l'Aide Sportive Suisse Association à but non lucratif, la Fondation de l'Aide Sportive Suisse est l'une des institutions les plus importantes du sport helvétique. Depuis 50 ans, elle soutient des sportives et les sportifs suisses dans leur parcours vers l'élite mondiale. Elle apporte en particulier un soutien décisif aux jeunes sportifs en début de carrière ainsi qu'à ceux pratiquant des disciplines sportives plus marginales qui ne bénéficient pas de l'attention des médias et ne connaissent ni de gros sponsors ni de prix élevés. Par le biais de contributions d'encouragement, de parrainages et de distinctions, elle aide les jeunes talents sportifs et leurs familles à surmonter les obstacles financiers.

