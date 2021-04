Credit Suisse : Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions soumises lors de l'Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG et ont élu António Horta-Osório en tant que nouveau président du Conseil d'administration

«Je suis déterminé et j'ai ambition de me mettre à l'écoute de l'organisation et d'entamer un dialogue avec toutes les parties prenantes concernées, afin de gagner une compréhension précise de nos points forts comme de nos points faibles. Nous devons favoriser une culture qui renforce l'importance de la gestion du risque, qui nous garantisse que les bonnes incitations sont en place, notamment au niveau de la rémunération, et qui mette l'accent sur la responsabilité personnelle de chacun et son devoir de rendre des comptes. Une culture où chaque collaborateur peut être fier des valeurs que nous défendons et de notre manière d'agir. Le Conseil d'administration et moi y travaillerons de concert avec l'équipe de direction conduite par Thomas Gottstein. Thomas bénéficie de la confiance du Conseil d'administration et je me réjouis d'ores et déjà de collaborer avec lui et avec le Directoire. Une période difficile et des décisions délicates nous attendent. Les solutions miracles, tout comme l'infaillibilité, n'existent pas. Je m'engage à travailler d'arrache-pied avec le Conseil d'administration et l'équipe de direction afin de relever les défis qui nous attendent.»

Communiqué de presse

Zurich, 30 avril 2021

Autres élections

Élection de l'organe de révision

une majorité de 95,7% des voix représentées, les actionnaires ont approuvé la proposition de réélire

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, en tant qu'organe de révision indépendant pour un mandat d'une durée d'un an.

Informations complémentaires

Biographies du nouveau président et des nouveaux membres du Conseil d'administration

António Horta-Osório,né en 1964, est un ressortissant portugais et britannique. Il a été le Group Chief Executive du Lloyds Banking Group, la plus grande banque de détail et commerciale du Royaume-Uni, jusqu'à son élection en tant que président du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. António Horta-Osório est un dirigeant reconnu dans le domaine des services financiers et a fait un brillant parcours de plus de trente ans dans le secteur bancaire international. Il a commencé sa carrière bancaire en 1987 au sein de Citigroup au Portugal, où il est devenu responsable Capital Markets. De 1991 à 1993, il a travaillé à New York et à Londres pour Goldman Sachs, dans les affaires de financement des entreprises. En 1993, il a rejoint le groupe Santander, où il a assumé diverses fonctions de management en tant que Chief Executive Officer, développant les activités dans différents pays clés, notamment chez Banco Santander de Negócios Portugal, Banco Santander Brazil, où il a également été président du Conseil d'administration, et Banco Santander Totta (Portugal). Après avoir été Executive Vice President de Banco Santander en Espagne et Chief Executive Officer de Santander UK/Abbey, il a pris en 2011 les fonctions qu'il exerce actuellement au sein de Lloyds Banking Group. Par ailleurs, António Horta-Osório a été au service du Court of Directors de la Banque d'Angleterre de 2009 à 2011, à titre personnel. Outre la fonction qu'il occupe au sein de Lloyds Banking Group, il est actuellement administrateur non exécutif chez Exor aux Pays-Bas, chez Fundação Champalimaud au Portugal, chez Sociedade Francisco Manuel dos Santos au Portugal et chez Stichting/Enable INPAR aux Pays-Bas, ainsi que président du Conseil d'administration de la Wallace Collection à Londres, de même que président de BIAL, une société pharmaceutique privée au Portugal. António Horta-Osório est titulaire d'un diplôme de Management & Business Administration de l'Université catholique de Lisbonne et d'un MBA de l'INSEAD. En outre, il a suivi un AMP à la Harvard Business School. Il se domiciliera en Suisse après son élection au Conseil d'administration du Credit Suisse.

Clare Brady, née en 1963, ressortissante britannique, a été Director of Internal Audit au sein du Fonds monétaire international (FMI) de 2014 à 2017, et elle est membre de l'Audit and Risk Commission de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en Suisse depuis 2020. En outre, elle est membre non-exécutif du Conseil d'administration de Fidelity Asian Values en Grande-Bretagne depuis 2009 et Trustee de The Golden Charter Trust en Écosse depuis 2020. Elle est une experte chevronnée dans les domaines de l'audit, de la compliance et de la gestion des risques, et elle peut se prévaloir d'un brillant parcours de plus de trente ans. Elle a commencé sa carrière en 1987 au National Audit Office en Grande-Bretagne, puis dans l'audit interne à la Bank of New York, à la First National Bank of Chicago, à la Republic National Bank of New York et, en tant que Chief Auditor, chez Safra Republic Holdings. En 2000, elle a repris la fonction de Global Head of Compliance dans le secteur Private Banking de HSBC. Ensuite, elle a travaillé en tant que Global Head of Internal Audit pour Barclays Capital, puis en tant que Head of Internal Audit au sein de la Banque d'Angleterre jusqu'en 2005. Elle a été Head of Group Audit pour

