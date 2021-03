Credit Suisse : S&P révise la perspective à 'négative'

S&P Global Ratings a maintenu mardi soir la note de long terme de Credit Suisse à 'A+', mais révisé sa perspective de 'stable' à 'négative'.



L'agence de notation explique que les pertes essuyées par la banque privée helvétique dues à son exposition à un seul client sont susceptibles de remettre en question la qualité de son mode de gestion du risque.



'De notre point de vue, il existe un risque significatif pour que la clarification des raisons à l'origine de la perte importante liée à un seul client mette en lumière des lacunes dans le système de gestion des risques ou un appétit pour le risque qui ne soient pas alignées avec les notations actuelles', prévient S&P.



'En raison de ses activités de banque d'investissement et de gestionnaire d'actifs, le profil de risque du Credit Suisse reste complexe et est lié à des enjeux financiers et non financiers', ajoute l'agence.



S&P déclare néanmoins s'attendre à ce que les conséquences financières de l'affaire Archegos, le fonds spéculatif américain à l'origine de ses difficultés, restent 'limitées' pour Credit Suisse.



L'action Credit Suisse cède autour de 2% ce mercredi à la Bourse de Zurich, ce qui porte ses pertes depuis le début de l'année à plus de 10%.



