Credit Suisse : affecté par le défaut d'un hedge fund

Dans un point sur son activité, Credit Suisse prévient qu'un 'important hedge fund américain a fait défaut sur les appels de marge effectués la semaine dernière par Credit Suisse et certaines autres banques'.



Suite à l'incapacité du fonds à respecter ces engagements de marge, l'établissement helvétique et ces autres banques sont en train de quitter ces positions, sortie résultant dans une perte dont l'ampleur exacte ne peut pas être quantifiée pour l'instant.



'Elle pourrait être très significative pour nos résultats du premier trimestre, malgré les tendances positives annoncées dans notre point d'activité plus tôt ce mois-ci', indique Credit Suisse, qui a l'intention de faire le point sur cette question en temps voulu.



