Credit Suisse : le conseil d'administration va évoluer

Credit Suisse annonce que Christian Gellerstad sera proposé à l'élection en tant que nouveau membre du conseil d'administration de Credit Suisse SA à l'occasion de la prochaine assemblée générale, le 30 avril. Il pourrait ainsi succéder à Urs Rohner qui quittera le conseil de Credit Suisse SA mais aussi celui de Credit Suisse Group.



Double citoyen suisse et suédois, Christian Gellerstad est un expert en gestion de fortune avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur suisse de la banque privée.



Chistian Gellerstad est également membre du conseil d'administration de Credit Suisse Group AG depuis 2019 et se représentera à cette fonction cette année.



