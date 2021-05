Credit Suisse : nouveau responsable nommé en Italie

Credit Suisse annonce la nomination de Gabriele D'Agosta en tant que responsable de la banque privée en Italie et CEO de Credit Suisse (Italy) SpA, ainsi que l'arrivée de plusieurs gérants de relations dans son équipe de gestion de fortune dans ce pays.



'Gabriele D'Agosta apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience en gestion de fortune et en conseil aux entreprises, en premier lieu avec les entrepreneurs et clients en gestion de fortune en Italie, le plus récemment chez UBS', souligne la banque.



Basé à Milan, Gabriele D'Agosta sera sous l'autorité de Robert Cielen, responsable de la gestion de fortune internationale pour l'Europe. Il succèdera à Giorgio Vio, avec lequel il collaborera étroitement pour assurer une transition en douceur.



