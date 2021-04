Credit Suisse : nouveaux remboursements concernant Greensill

Credit Suisse a annoncé mardi qu'il prévoyait de procéder à de nouvelles distributions d'espèces pour les investisseurs exposés à ses quatre fonds dont la structuration avait été confiée à l'entreprise financière britannique Greensill, aujourd'hui en faillite.



Dans un communiqué, l'établissement helvétique dit avoir récupéré quelque deux milliards de francs supplémentaires, un montant qui va lui permettre de verser à compter ​d'aujourd'hui 1,7 milliard de francs aux investisseurs lésés.



Au total, ce sont désormais 5,4 milliards de francs de paiements qui ont été effectués, soit un peu plus de la moitié de l'exposition totale des quatre fonds, qui atteignait environ 10 milliards de francs suisses.



Credit Suisse dit continuer de collaborer avec les administrateurs de Greensill Capital, Grant Thornton, afin de faciliter le processus de récupération des fonds et de remboursement des investisseurs.



La banque privée suisse, qui dit envisager certaines actions légales afin de protéger ses investisseurs, a prévu d'effectuer un nouveau point sur la situation d'ici à la fin du mois.



L'action Credit Suisse est actuellement en hausse de 0,7% à Zurich. Elle cède plus de 13% depuis le début de l'année.



