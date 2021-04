Credit Suisse : perte de 4,4 milliards de francs liée à Archegos Capital et baisse du dividende

Credit Suisse enregistrera une perte avant impôts de 900 millions de francs suisses au premier trimestre après avoir essuyé une perte de 4,4 milliards de francs à la suite à l'effondrement du hedge funds, Archegos Capital. Du fait de ses pertes, la banque suisse a annoncé la baisse de la rémunération de ses dirigeants et du dividende, ce dernier passant à 0,10 franc suisse.



Elle a aussi indiqué que son ratio de fonds propres durs serait supérieur à 12% ce trimestre, sachant qu'elle vise un objectif d'au moins 12,5%. Credit Suisse a prévenu que dans ces conditions, elle suspendait ses rachats d'actions jusqu'à ce qu'elle ait atteint ses objectifs de ratio de solvabilité et restauré son dividende.



" Nous reconnaissons que les questions relatives au fonds spéculatif américain et au fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement doivent continuer faire l'objet d'une étude et d'un examen approfondis. Le Conseil d'administration a lancé des enquêtes sur ces deux affaires qui ne se concentreront pas seulement sur les problèmes directs découlant de chacune d'elles, mais réfléchiront également aux conséquences plus larges et aux leçons apprises " a déclaré Credit Suisse.



Outre la liquidation d'Archegos Capital Management, l'établissement helvétique fait référence à la faillite du spécialiste de l'affacturage inversé, Greensill Capital.



Ces déboires à répétition vont enfin coûter leurs places au Directeur général de la division banque d'investissements, Brian Chin, et Lara Warner, la responsable des risques et de la conformité.