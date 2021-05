Credit Suisse : prévoit 1000 recrutements en Inde

Credit Suisse prévoit d'embaucher plus de 1000 employés informatiques en Inde cette année, renforçant ainsi sa présence et son engagement dans le sous-continent.



Le groupe bancaire entend en effet faire de l'Inde un centre d'innovation technologique à l'échelle mondiale.



Les recrutements de développeurs et d'ingénieurs spécialisés dans des technologies émergentes telles que la cybersécurité, l'analyse des données, le cloud, le développement d'API, l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle, sont attendus afin de soutenir les aspirations numériques de la banque.



Ces recrutements s'inscrivent dans la stratégie de croissance du groupe en Inde qui a déjà vu la banque embaucher 2000 employés informatiques ces trois dernières années.





