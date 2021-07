Credit Suisse : nomination d'un nouveau directeur du risque

Credit Suisse Group annonce la nomination de David Wilderuth en tant que directeur du risque (chief risk officer) et membre du directoire du groupe, nomination qui prendra effet à compter du 1er février 2022 au plus tard.



David Wildermuth rejoint la banque helvétique en provenance de Goldman Sachs. Vétéran du secteur bancaire depuis 34 ans, il apportera au groupe 'une vaste expérience en gestion des risques et une connaissance approfondie du secteur des services financiers'.



Joachim Oechslin continuera d'occuper le poste de chief risk officer par intérim jusqu'à son arrivée. Il reprendra alors -comme convenu déjà début avril- un rôle senior de conseiller stratégique du PDG.



