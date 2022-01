Credit Suisse : nomination d'un responsable WM IBA en France

Credit Suisse annonce l'arrivée de Philippe Guez à la tête de l'activité Investment Banking Advisory (IBA) en France, au sein de la division Wealth Management (WM) du groupe bancaire helvétique, à compter du 5 janvier.



En tant que responsable WM IBA France, il travaillera en étroite collaboration avec les équipes de Gilles Dard, responsable Wealth Management pour la France, et de Bruno Hallak, responsable de la banque d'investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg.



Philippe Guez apporte plus de deux décennies d'expérience, dont la plus récente chez Atlas Financial Solutions (ATFIS), où il était associé en charge du conseil indépendant en fusions et acquisitions pour les petites et moyennes capitalisations.



