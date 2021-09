Credit Suisse : nominations internes à la direction du groupe

Credit Suisse annonce la nomination de Christine Graeff en tant que directrice des ressources humaines. Christine Graeff succédera à Antoinette Poschung qui fera valoir ses droits à la retraite fin janvier 2022.



Jusqu'à présent, Christine Graeff était responsable mondiale de la communication et responsable mondiale adjointe des ressources humaines.



Elle intégrera ses nouvelles fonctions 'au plus tard le 1er février 2022', assurant ainsi une passation en douceur, indique Credit Suisse.



Par ailleurs, Rafael Lopez Lorenzo est nommé responsable de la conformité (Chief Compliance Officer) à compter du 1er octobre. Il succédera à Thomas Grotzer qui dirigeait la fonction par intérim depuis avril 2021.



Rafael Lopez Lorenzo était jusqu'à présent responsable mondial de l'audit interne du groupe.



Christine Graeff et Rafael Lopez Lorenzo rejoindront le Directoire au plus tard le 1er février 2022 et le 1er octobre 2021, respectivement, et rapporteront directement au Directeur Général du Groupe, Thomas Gottstein.





