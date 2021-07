Credit Suisse nomme une directrice de la technologie

Zurich (awp) - Credit Suisse s'est doté d'une directrice de la technologie et opérationnelle, en la personne de Joanne Hannaford. Celle-ci rejoindra le numéro deux bancaire helvétique le 1er janvier, en provenance de Goldman Sachs, et intégrera la direction générale du groupe zurichois.

Mme Hannaford va remplacer l'actuel directeur opérationnel James Walker, qui va devenir l'année prochaine directeur général adjoint de la filiale américaine de Credit Suisse, indique lundi la grande banque. Ce changement est motivé par des raisons familiales.

Joanne Hannaford travaille depuis plus de vingt ans pour le géant bancaire américain Goldman Sachs, où elle a assumé différents postes à responsabilité à Londres et New York. Actuellement, cette citoyenne britannique chapeaute le domaine technologique pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea) ainsi que le contrôle qualité pour l'ensemble du groupe. Elle siège également au sein du conseil consultatif du gouvernement britannique sur les questions numériques.

fr/ck