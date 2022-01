Credit Suisse : nouveau DG au pôle Financial Services

Credit Suisse annonce la nomination de Joseph Wolf au poste de directeur général de Credit Suisse Financial Services (Israel) à compter du 4 avril 2022.



Joseph Wolf dispose de 27 années d'expérience, notamment dans le secteur israélien des technologies. Il a exercé 14 ans chez Barclays en tant que directeur adjoint de la recherche sur les actions américaines à New York, où il faisait partie du comité exécutif de la recherche et du comité des politiques d'investissement.



Auparavant, il a dirigé un certain nombre d'équipes de recherche en Israël pour Barclays, Lehman Brothers et UBS.



