Credit Suisse : nouveau gestionnaire de patrimoine en Espagne

Credit Suisse annonce la nomination de Pablo Carrasco en tant que responsable de la gestion de patrimoine en Espagne (Head of Wealth Management Iberia). Il aura pour mission de d'entretenir la trajectoire de croissance de la région.



Pablo Carrasco dispose de plus de deux décennies d'expérience dans la gestion de patrimoine à l'échelle mondiale. Il travaille au Credit Suisse depuis une quinzaine d'années et a occupé plusieurs postes de direction dans la gestion de fortune.



Pablo Carrasco sera basé à Madrid et succédera à Concepción Gómez de Liaño qui occupait ce poste par intérim après le départ d'Iñigo Martos, son prédécesseur, à la mi-décembre.



