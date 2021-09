Credit Suisse : nouveaux responsables institutions financières

Credit Suisse annonce lanomination deJulien Lammen tant queco-responsable des institutions financièrespour les activités de conseil et de marchés de capitaux pour la zoneEMEA,depuisParis.



Après avoir débuté sa carrière chez Citygroup puis une première expérience chez Credit Suisse de 2006 à 2008, Julien Lamm a travaillé sept ans chez Morgan Stanley avant de revenir chez Credit Suisse en 2015 en tant que Responsable des institutions financières pour la France et la Belgique au sein de la banque d'affaire



L'autre Co-Responsable des institutions financières est Israel Fernandez, ce dernier rejoindra Credit Suisse à Madrid le 15 novembre. Il arrive de Deutsche Bankoù il était Head of Financial Institutions Coverage, pour la région ibérique.



Les deux hommes rapporteront à Jens Welter, Responsable de la banque d'investissement en EMEA, et à Harold Bogle, Vice Chairman, Group Executive Office.





