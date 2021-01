Crédit Suisse : ouvre une antenne en Arabie saoudite

Crédit Suisse annonce l'ouverture d'une succursale à Riyad afin de renforcer ses services de gestion de patrimoine en Arabie saoudite.



La nouvelle succursale permettra aux clients saoudiens de bénéficier d'une offre étendue de gestion de patrimoine qui comprend des services de prêt, des produits de change et de trésorerie, la gestion de comptes et les dépôts, indique la banque.



Les clients continueront de pouvoir accéder à la gamme existante de capacités de négociation locales et internationales ainsi qu'aux services de banque d'investissement, poursuit Crédit Suisse.



Majid A. Al-Gwaiz agira en tant que directeur général de la succursale de Riyad et sera notamment responsable de la conduite de la stratégie et du développement de solutions locales pour servir les clients les plus fortunés.



