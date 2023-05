Credit Suisse perd une manche contre Ivanishvili à Singapour aussi

Zurich (awp) - Credit Suisse subit un nouveau revers dans son litige multi-juridictionnel avec Bidzina Ivanishvili, après avoir déjà été lourdement condamné aux Bermudes. Un tribunal singapourien a ordonné au fleuron bancaire helvétique déchu - en voie de rachat forcé par son concurrent UBS - de dédommager le milliardaire et ancien Premier ministre géorgien à hauteur de 926 millions de dollars (près de 840 millions de francs suisses), un montant assorti toutefois d'une remise de 79,4 millions.

La Cour internationale de commerce de Singapour (SICC) rappelle dans un jugement diffusé vendredi que la banque aux deux voiles a admis des manquements à ses devoir en matière de sécurité des avoirs que lui avait confié le plaignant. Le dommage estimé pour ce dernier consiste en la différence entre le résultat de la gestion effective de ces actifs et ce qu'il en aurait été si ceux-ci avaient été gérés de manière "compétente et professionnelle" et "non entachée de fraude", poursuit le jugement.

Les protagonistes sont désormais enjoints à négocier de manière à éviter des doublons dans le calcul des dommages par rapport au verdict rendu fin mars 2022 aux Bermudes, condamnant déjà Credit Suisse à verser au plaignant des dommages et intérêts pour un montant de 607 millions de dollars.

La justice de l'archipel britannique était arrivée fin mars 2022 à la conclusion que le numéro deux bancaire helvétique, en l'occurrence sa filiale locale d'assurance-vie, avait manqué à son devoir de diligence en fermant les yeux sur les agissements de celui qui était alors un de ses gérants vedettes, condamné à Genève pour fraude en 2018 et décédé depuis.

Credit Suisse, qui avait fait appel en décembre de la condamnations caribéenne, a d'ores et déjà indiqué à AWP son intention de recourir contre la décision singapourienne aussi. "Le jugement est faux et soulève des questions de droits," a notamment réagi l'établissement zurichois.

En début d'après-midi à la Bourse suisse, l'action Credit Suisse perdait 1,5% à 77 centimes, en pénultième position d'un SPI en hausse marginale de 0,04%. Son repreneur UBS lâchait aussi 1,1%.

jh/rq