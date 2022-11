Credit Suisse : perte substantielle attendue au 4e trimestre

Dans un point sur ses perspectives, Credit Suisse confirme s'attendre à ce qu'Investment Bank et le groupe enregistrent une perte avant impôts substantielle au quatrième trimestre 2022, pouvant atteindre environ 1,5 milliard de francs suisses pour le groupe.



'Les résultats réels dépendront d'un certain nombre de facteurs, dont la performance d'Investment Bank pour le reste du trimestre, la sortie des positions non stratégiques, toute dépréciation du goodwill et certaines autres actions', prévient-il.



Le groupe bancaire confirme aussi viser un ratio CET1 avant réforme de Bâle III pour 2025 de plus de 13,5%, tout en prévoyant de le maintenir à au moins 13% tout au long de la période de transformation de 2023 à 2025.



