Credit Suisse place un emprunt en euros assorti d'un coupon de 5,5%

Zurich (awp) - Credit Suisse a placé sur le marché européen un emprunt non garanti pour 500 millions d'euros, sur trois ans et demi et assorti d'un coupon de 5,5%, a appris l'agence de presse AWP.

Sur la base d'un prix d'émission de 99,708%, le rendement de l'obligation s'établit à 5,606%. Le morcellement prévoit des tranches d'au moins 100'000 euros.

Un courtier a assuré à AWP que la constitution du carnet d'offres s'était révélée un succès, avec des souscriptions atteignant le milliard d'euros. La vive demande a en outre permis de limiter la prime de risque (écart de swap) à environ 235 points de base (pb), contre 260 pb initialement.

Credit Suisse a par ailleurs contracté en régie propre une obligation sécurisée mercredi matin, d'un montant de 500 millions de francs suisses. Doté d'un coupon de 2,4586%, l'obligation court jusqu'à fin novembre 2024.

pre/is/jh/rp