Credit Suisse poursuit le remaniement de sa direction

Zurich (awp) - Moins d'un mois après avoir nommé un nouveau directeur général, Credit Suisse poursuit le remaniement de ses instances dirigeantes. La banque zurichoise a désigné un nouveau directeur financier et une nouvelle directrice opérationnelle, ainsi que plusieurs responsables de division.

Dixit Joshi remplacera ainsi à partir du 1er octobre le directeur financier David Mathers, qui avait annoncé fin avril son retrait après avoir passé 11 années à ce poste, a annoncé la banque aux deux voiles lundi dans un communiqué.

M. Joshi a débuté sa carrière en 1992 auprès de Standard Bank of South Africa, avant de passer en 1995 et jusqu'en 2003 chez Credit Suisse à New York et Londres. Après un passage chez Barclays, il a oeuvré à partir de 2011 pour la banque d'outre-Rhin Deutsche Bank notamment en tant que trésorier du groupe.

Credit Suisse a également recruté une nouvelle directrice opérationnelle, en la personne de Francesca McDonagh. L'ancienne patronne de l'établissement irlandais Bank of Ireland, qu'elle dirigeait depuis 2017, avait initialement été nommée fin avril à la tête de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea) de Credit Suisse. Elle occupera ses nouvelles fonctions à partir du 19 septembre.

Francesco De Ferrari, qui assurait par intérim la direction de la région Emea, occupera désormais ce poste en tant que titulaire.

La banque zurichoise, empêtrée dans de nombreuses et coûteuses affaires, avait nommé fin juillet un nouveau directeur général en la personne d'Ulrich Körner, remplaçant Thomas Gottstein qui avait jeté l'éponge au bout de deux ans. M. Körner dirigeait depuis juin 2021 la division gestion d'actifs de Credit Suisse et a pris ses nouvelles fonctions à la tête de l'établissement au 1er août.

La division gestion d'actifs, qui a cumulé les onéreuses affaires Archegos et Greensill, sera dirigée à titre intérimaire par Michael Rongetti. Ce dernier conserve par ailleurs ses fonctions de responsable de la gestion d'actifs Amériques et responsable global des investissements et partenariats.

Accélération des efforts de transformation

La banque, qui a subi au deuxième trimestre une perte nette de 1,59 milliard de francs suisses, a également avancé dans sa volonté de restructuration avec la nomination au 1er septembre de Michael Bonacker comme chef de la transformation, fonction dans laquelle il sera chargé de "superviser la gestion des coûts du groupe", a expliqué Credit Suisse.

Selon Ulrich Körner, ces nominations interviennent alors que le groupe "veut accélérer (ses) efforts pour rendre Credit Suisse plus fort, plus simple et plus efficient" et pour dégager "des revenus plus durables".

Credit Suisse compte en effet renforcer ses activités de gestion de fortune, de gestion d'actifs et de banque universelle en Suisse. Quant à la banque d'affaires, celle-ci se verra focalisée sur des activités plus ciblées, en particulier de conseil, moins gourmandes en capitaux.

La remise à plat des activités doit aussi permettre à Credit Suisse de ramener sa base de coûts à moins de 15,5 milliards de francs suisses à moyen terme, contre 16,8 milliards à fin juin. La réduction des charges entre 1 et 1,5 milliard interviendra en partie grâce à une transformation numérique à l'échelle du groupe.

