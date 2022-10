Credit Suisse rebondit après des rumeurs de cession partielle

Zurich (awp) - L'action Credit Suisse a rebondi jeudi après-midi sur des rumeurs de cession partielle de sa banque d'affaires. Une telle opération permettrait à l'établissement en difficultés d'éviter une augmentation de capital, croit savoir l'agence Bloomberg.

Après une ouverture en forte hausse (+5,1%), le titre Credit Suisse a quelque peu calmé ses ardeurs en fin de matinée, avant de reprendre l'ascendant, frôlant à nouveau les 4,30 francs suisses vers 14h00 puis de perdre de l'élan. La nominative a bouclé la séance à 4,22 francs suisses, en hausse de 2,6%, à contre-courant d'un SMI en repli de 0,83%. Lundi, elle avait atteint un nouveau plus bas historique à 3,581 francs suisses.

Credit Suisse pourrait vendre son activité de financement par effet de levier ("Leveraged Finance"), selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg. Un investisseur potentiel devrait reprendre une partie de l'activité et ainsi apporter des fonds propres et des moyens financiers pour de nouveaux recrutements et le maintien du personnel existant.

L'usage du nom "First Boston" pour les unités externalisées serait également encore en discussion, en référence aux activités de banque d'affaires de Credit Suisse qui s'appelaient du milieu des années 1990 à 2006 "Credit Suisse First Boston".

Avec cette opération, la banque d'affaires serait divisée en trois parties, a dit Bloomberg, répétant de précédentes spéculations. Credit Suisse ne conserverait au final qu'une activité de négoce réduite, après avoir déjà annoncé une vente partielle de l'unité Securitized Products.

Interrogée par l'agence AWP, une porte-parole de la banque zurichoise a refusé de commenter ces informations, répétant que les détails de la restructuration seront annoncés parallèlement aux résultats du troisième trimestre, soit le 27 octobre.

tp/uh/al/ib