Credit Suisse : rejette les allégations des 'Suisse Secrets'

Credit Suisse a réfuté dimanche dans un communiqué les allégations de circulation d'argent sale rapportées par plusieurs grands médias européens.



'Le Monde' et 47 autres titres ont révélé hier que la banque privée suisse avait hébergé des milliards pour le compte de clients sulfureux, dont des dictateurs, des réseaux criminels et des espions.



Dans un communiqué diffusé immédiatement après ces révélations, le Credit Suisse dit fermement rejeter ces allégations concernant ses pratiques commerciales.



Pour l'établissement helvétique, cette affaire - dite des 'Suisse Secrets' - est basée sur des informations 'partielles, inexactes ou sélectives sorties de leur contexte, donnant lieu à des interprétations tendancieuses'.



Credit Suisse évoque ainsi des dossiers qui appartiennent pour l'essentiel au passé, remontant dans certains cas aux années 1940.



'Près de 90% des comptes examinés sont aujourd'hui fermés ou étaient en cours de fermeture avant la réception des demandes de la presse', indique le gestionnaire de fortune.



'Plus de 60% des comptes concernés ont été fermés avant 2015', ajoute-t-il.



Concernant les comptes encore actifs, Credit Suisse se dit convaincu d'avoir appliqué des procédures de 'due diligence', des vérifications et d'autres mesures de contrôle appropriées



Le groupe affirme néanmoins qu'il continue à analyser la situation et à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.



'Ces articles ne donnent pas une bonne image du secteur bancaire privé suisse dans son ensemble, qui a pourtant implanté des changements au fil des ans afin de lutter contre la criminalité financière', commentent ce matin les analystes de RBC.



Pour ce qui concerne Credit Suisse, le broker canadien estime que cela soulève certaines questions sur ses pratiques commerciales en matière de gestion de patrimoine et redoute que la situation contraigne l'équipe de direction à gérer une situation de crise 'au lieu de continuer à aller de l'avant'.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action CS Group limitait ses pertes autour de 0,3% suite à ces informations, signant au demeurant le seul repli de l'indice SMI lundi latin.



