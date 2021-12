Credit Suisse renforce son unité de gestion de fortune

Zurich (awp) - Credit Suisse veut doper la gestion de fortune, son nouveau moteur de croissance, avec la nomination de Francesco De Ferrari comme nouveau responsable de cette unité à partir du 1er janvier 2022. Le groupe a aussi réorganisé ses divisions et a annoncé une nouvelle structure du conseil d'administration, avec l'objectif d'optimiser l'efficacité et la gouvernance des conseils de ses filiales.

Au niveau opérationnel, André Helfenstein devient directeur général de la région Suisse, selon un communiqué paru lundi. Christian Meissner, responsable de la division banque d'affaires, cumulera aussi la direction générale de la région Amériques, et Helman Sitohang assurera celle de la région Asie-Pacifique (Apac). Mark Hannam prendra la fonction de responsable de l'audit interne. Quant à Ulrich Körner il demeurera à la tête de la gestion d'actifs.

Dès le 1er janvier, le groupe sera divisé en quatre divisions commerciales - gestion de fortune, banque d'affaires, activités bancaires en Suisse et gestion d'actifs - et en quatre régions géographiques: Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea), Amériques, Suisse, ainsi qu'Asie-Pacifique.

Jusqu'à la fin de cette année, Credit Suisse est encore organisé en cinq divisions: la banque universelle suisse, la gestion de fortune internationale, Asie-Pacifique, la banque d'affaires et la gestion d'actifs.

Philipp Wehle, responsable de la gestion de fortune internationale (IWM) depuis 2019, deviendra le directeur financier de la division gestion de fortune et responsable "Client Segment Management Global Wealth".

La gestion de fortune, priorité absolue

Pour le président António Horta-Osório, Francesco De Ferrari, qui travaillé par le passé au sein de Credit Suisse, "renforcera ainsi notre direction à ce moment crucial de notre parcours. Il jouera sans aucun doute un rôle important dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie du groupe".

"L'expansion de la gestion de fortune est une priorité absolue pour la banque et ses ambitions ont été la cible principale de sa journée des investisseurs le mois dernier, alors que la banque d'affaires a réduit sa voilure", note le quotidien Financial Times dans son édition de lundi.

Et de poursuivre: "Credit Suisse veut prouver qu'il sera un concurrent plus coriace pour son rival UBS, car dans ce domaine il a été à la traîne ces deux dernières années".

Quant aux analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), ils estiment qu'avec la nomination de Francesco de Ferrari, Credit Suisse coupe court à d'autres spéculations sur la direction de la division gestion de fortune.

Mais les changements de personnel restent sous les feux de l'actualité. Il est donc capital pour la grande banque d'afficher à l'avenir une marche des affaires "normale" sur une longue période, sans perturbations comme celles d'Archegos ou de Greensill. Tant que cela sera pas prévisible, les experts de ZKB maintiendront le titre avec une notation de "pondérer au marché".

Vers 13h15 à la Bourse suisse, la nominative Credit Suisse faisait quasiment du surplace (+0,02%) à 8,82 francs suisses, tandis que l'indice vedette SMI était lui aussi à l'arrêt.

md/al